Генпрокуратура Украины подозревает двух депутатов Рады в госизмене

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене. Она не уточнила, о ком именно идёт речь, назвав депутатов буквенными обозначениями «М и К».
Генпрокуратура Украины подозревает двух депутатов Рады в госизмене
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«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали всё возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», — написала она в Facebook.

По её словам, «народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму».

«По результатам обысков местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры по его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей», — добавила Венедиктова.

Как ранее сообщало украинское издание «Зеркало недели», в Киеве проводят обыски в доме главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

В начале апреля сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении Медведчука.

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