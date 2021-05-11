Госдума ратифицировала договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

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Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Госдума ратифицировала договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
  • РИА Новости

Обновлённый договор был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны двух стран.

Предполагается, что сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов: военное образование, поставка вооружения и техники, участие в учениях, миротворческая деятельность, совершенствование двусторонней нормативной правовой базы, культура, спорт.

Договор заключён на десять лет с возможностью автоматического продления. В тексте подчёркивается, что он не направлен против каких‑либо других государств.

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