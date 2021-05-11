Ташкент предложил помощь в урегулировании на киргизско-таджикской границе

Узбекистан предложил помощь в содействии мирному урегулированию произошедшего на границе Киргизии и Таджикистана вооружённого конфликта.

По данным МИД Киргизии, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов во время встречи с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.

«Стороны выразили единое мнение, что конфликтная ситуация, приведшая к многочисленным человеческим жертвам и пострадавшим, должна быть решена исключительно путём политико-дипломатических переговоров. Глава МИД Узбекистана приветствовал предпринимаемые усилия киргизской стороны по урегулированию инцидента на киргизско-таджикской государственной границе и заверил в готовности узбекской стороны оказать всемерное содействие и поддержку в дальнейшей стабилизации обстановки в зоне конфликта», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД Киргизии.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать условия перемирия между странами.