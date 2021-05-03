Глава ООН призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать перемирие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать условия перемирия между странами.

«Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось», — приводит ТАСС слова официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Он отметил, что «генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости».

Ранее сообщалось, что Гутерреш готов оказать содействие в урегулировании ситуации на границе Киргизии и Таджикистана.