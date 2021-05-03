Глава ООН призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать перемирие
- Reuters
«Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось», — приводит ТАСС слова официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что «генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости».
Ранее сообщалось, что Гутерреш готов оказать содействие в урегулировании ситуации на границе Киргизии и Таджикистана.