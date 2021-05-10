ЕС готовит новый пакет санкций против властей Белоруссии

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти подготовил четвёртый пакет санкций против белорусских властей.

«В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — приводит DW слова Борреля.

Перед заседанием Совета ЕС он объяснил, что длительная подготовка четвёртого пакета связана с тем, что Брюсселю следует изучить, насколько действенны уже введённые санкции в отношении белорусских властей.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона подготовила возможные ответные меры на случай новых санкций со стороны Запада.