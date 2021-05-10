В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов в Донбассе
- РИА Новости
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение восьми единиц военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что в подконтрольных Киеву населённых пунктах Константиновка и Новотроицкое обнаружены четыре танка, зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе.