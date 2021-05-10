В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов в Донбассе

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Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ размещают вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов в Донбассе
  • РИА Новости

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение восьми единиц военной техники вооружённых формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что в подконтрольных Киеву населённых пунктах Константиновка и Новотроицкое обнаружены четыре танка, зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о текущей ситуации в Донбассе.

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