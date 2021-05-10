В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 369 767

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 369 767.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 360 255 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 6 007 012 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2642 пациента с выявленным коронавирусом».

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.