В СЖР прокомментировали нападение радикалов на стрингера Ruptly на Украине

Секретарь Союза журналистов России (СЖР), вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир прокомментировал нападение украинских радикалов на стрингера Ruptly на Украине.

По его словам, Украина уже давно находится в лидерах списка европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на журналистов.

«Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом, — крайне мала. Украина в настоящее время является по-настоящему опасной зоной для работы как российских журналистов, так и коллег, связанных с российскими СМИ», — заявил он РИА Новости.

Как отметил Шафир, лишь по официальной статистике, в прошлом году на Украине было зафиксировано около 80 случаев прямой физической агрессии по отношению к журналистам.

«Пострадало более 100 журналистов — это связано с тем, что нападают зачастую на съёмочные группы», — подчеркнул он.

Ранее на стрингера видеоагентства RT Ruptly напали националисты. Это произошло после того, как в одном из украинских городов он взял у прохожих интервью об их отношении к Дню Победы.