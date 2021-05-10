В СЖР прокомментировали нападение радикалов на стрингера Ruptly на Украине

Короткая ссылка
Секретарь Союза журналистов России (СЖР), вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир прокомментировал нападение украинских радикалов на стрингера Ruptly на Украине.
В СЖР прокомментировали нападение радикалов на стрингера Ruptly на Украине
  • РИА Новости

По его словам, Украина уже давно находится в лидерах списка европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на журналистов.

«Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом, — крайне мала. Украина в настоящее время является по-настоящему опасной зоной для работы как российских журналистов, так и коллег, связанных с российскими СМИ», — заявил он РИА Новости.

Как отметил Шафир, лишь по официальной статистике, в прошлом году на Украине было зафиксировано около 80 случаев прямой физической агрессии по отношению к журналистам.

«Пострадало более 100 журналистов — это связано с тем, что нападают зачастую на съёмочные группы», — подчеркнул он.

Ранее на стрингера видеоагентства RT Ruptly напали националисты. Это произошло после того, как в одном из украинских городов он взял у прохожих интервью об их отношении к Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить