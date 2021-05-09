Postimees: десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии
- globallookpress.com
Пресс-атташе посольства США Марк Нейлор подтвердил, что несколько десантников получили лёгкие травмы при приземлении.
«Это обычная часть воздушных операций», — отметил он.
По его словам, ни одна из травм не опасна для жизни, большинство десантников вернулись к службе.
8 мая в Эстонии десантировались военнослужащие Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Это произошло в рамках крупнейших континентальных учений за последние 25 лет Defender Europe 2021.