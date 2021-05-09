Postimees: десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии

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В Эстонии десять десантников армии США были доставлены в больницу после приземления на аэродроме Нурмсе в ходе учений Swift Response, пишет Postimees.
Postimees: десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии
  • globallookpress.com

Пресс-атташе посольства США Марк Нейлор подтвердил, что несколько десантников получили лёгкие травмы при приземлении.

«Это обычная часть воздушных операций», — отметил он.

По его словам, ни одна из травм не опасна для жизни, большинство десантников вернулись к службе.

8 мая в Эстонии десантировались военнослужащие Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Это произошло в рамках крупнейших континентальных учений за последние 25 лет Defender Europe 2021. 

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