Postimees: десять десантников США пострадали на учениях в Эстонии

В Эстонии десять десантников армии США были доставлены в больницу после приземления на аэродроме Нурмсе в ходе учений Swift Response, пишет Postimees.

Пресс-атташе посольства США Марк Нейлор подтвердил, что несколько десантников получили лёгкие травмы при приземлении.

«Это обычная часть воздушных операций», — отметил он.

По его словам, ни одна из травм не опасна для жизни, большинство десантников вернулись к службе.

8 мая в Эстонии десантировались военнослужащие Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Это произошло в рамках крупнейших континентальных учений за последние 25 лет Defender Europe 2021.