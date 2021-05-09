В Молдавии к 9 Мая отреставрировали памятник советским воинам

Мемориальный комплекс советским солдатам в селе Спея Новоаненского района Молдавии, где в августе 1944 года разворачивалась легендарная Ясско-Кишинёвская операция, был отреставрирован ко Дню Победы.

«Мемориал в селе Спея, созданный в середине 60-х годов прошлого века, был капитально отремонтирован усилиями Национального координационного комитета «Победа» при поддержке посольства Российской Федерации в Молдове, Партии социалистов и органов местной власти», — написал в своём Telegram-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Он напомнил, что в ожесточённых сражениях в этих местах в 1944 году погибли около 13 тыс. солдат и офицеров. В память о них в середине 1960-х годов был сооружён мемориал в Спее.

Ранее Додон призвал не допустить превращения Молдавии в плацдарм НАТО.