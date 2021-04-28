Додон призвал не допустить превращения Молдавии в плацдарм НАТО

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Левым политическим силам Молдавии необходимо объединиться к парламентским выборам, чтобы не допустить превращения республики в плацдарм НАТО, заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон.
Додон призвал не допустить превращения Молдавии в плацдарм НАТО
  • РИА Новости

«На выборах или любым другим правовым путём мы должны доказать, что не уступим нашу страну натовским силам, ибо сейчас в молдавской политике всё, к сожалению, сводится именно к тому, станет Молдова натовским военным плацдармом или нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Президент Молдавии Майя Санду объявила о роспуске молдавского парламента и назначила досрочные парламентские выборы на 11 июля.

Конституционный суд Молдавии также признал незаконным введение режима чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

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