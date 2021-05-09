В Узбекистане создадут книгу памяти участников Второй мировой войны

Короткая ссылка
В Узбекистане создадут электронную книгу памяти участников Великой Отечественной войны на основе опыта России, Белоруссии и Казахстана, сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев.
В Узбекистане создадут книгу памяти участников Второй мировой войны
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Ведётся работа по формированию полного списка почти 2 млн наших соотечественников, участвовавших во Второй мировой войне, и подготовке на этой основе книги памяти», — приводит его слова во время выступления перед ветеранами РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и призвал всех вместе бороться с попытками фальсифицировать историю и пересмотреть итоги войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить