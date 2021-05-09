В Узбекистане создадут книгу памяти участников Второй мировой войны

В Узбекистане создадут электронную книгу памяти участников Великой Отечественной войны на основе опыта России, Белоруссии и Казахстана, сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев.

«Ведётся работа по формированию полного списка почти 2 млн наших соотечественников, участвовавших во Второй мировой войне, и подготовке на этой основе книги памяти», — приводит его слова во время выступления перед ветеранами РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и призвал всех вместе бороться с попытками фальсифицировать историю и пересмотреть итоги войны.