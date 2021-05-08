В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 367 674

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В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 367 674.
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 367 674
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 358 261 пациент с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 5 976 984 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2622 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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