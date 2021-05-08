В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 367 674
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровел 358 261 пациент с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего проведено 5 976 984 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2622 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.