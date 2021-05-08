В Казахстане из-за COVID-19 перенесли торжества по случаю Дня Победы
- Reuters
«В связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы», — написал он в Facebook.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравит соотечественников в специальном обращении, ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана материальная помощь.
Военного парада в честь Дня Победы также в 2021 году не запланировано.
В апреле в Казахстане зафиксировали рост числа выявляемых случаев коронавируса из-за циркуляции британского и южноафриканского штаммов COVID-19.