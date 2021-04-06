В Казахстане заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за новых штаммов

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В Казахстане зафиксирован рост числа выявляемых случаев коронавирусной инфекцией, который связан с циркуляцией британского и южноафриканского штаммов COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава страны Алексей Цой.

По его словам, в марте в Казахстане регистрировалось до 1800 случаев коронавируса в сутки.

При этом за пять дней апреля выявлено 9983 случая.

«Рост заболеваемости связывается с циркуляцией «британского» и «южноафриканского» штаммов», — цитирует его РИА Новости.

Министр призвал глав регионов принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками.

3 апреля сообщалось, что общее число выявленных в Казахстане случаев коронавируса достигло 251 053.

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