В Казахстане заявили о росте заболеваемости COVID-19 из-за новых штаммов
Об этом заявил глава Минздрава страны Алексей Цой.
По его словам, в марте в Казахстане регистрировалось до 1800 случаев коронавируса в сутки.
При этом за пять дней апреля выявлено 9983 случая.
«Рост заболеваемости связывается с циркуляцией «британского» и «южноафриканского» штаммов», — цитирует его РИА Новости.
Министр призвал глав регионов принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками.
3 апреля сообщалось, что общее число выявленных в Казахстане случаев коронавируса достигло 251 053.