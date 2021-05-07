Пасечник: у Порошенко нет шансов выиграть президентские выборы на Украине

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко не имеет шансов выиграть новые выборы президента Украины, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Пётр Порошенко, он даже кажется более кровожадным и более решительным в плане агрессивных таких настроений по отношению к народу Донбасса, по отношению к России. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, у него шансов нет», — цитирует РИА Новости Пасечника.

Он уточнил, что уверен в том, что народ Украины тоже устал от войны и от постоянной нищеты.

При этом глава ЛНР добавил, что, по его мнению, не столь важно кто именно будет украинским президентом в нынешней ситуации.

Ранее Пасечник заявил, что конфликт на Украине является гражданской войной.