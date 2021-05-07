Пасечник: у Порошенко нет шансов выиграть президентские выборы на Украине

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Бывший украинский лидер Пётр Порошенко не имеет шансов выиграть новые выборы президента Украины, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Пасечник: у Порошенко нет шансов выиграть президентские выборы на Украине
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

«Пётр Порошенко, он даже кажется более кровожадным и более решительным в плане агрессивных таких настроений по отношению к народу Донбасса, по отношению к России. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, у него шансов нет», — цитирует РИА Новости Пасечника.

Он уточнил, что уверен в том, что народ Украины тоже устал от войны и от постоянной нищеты.

При этом глава ЛНР добавил, что, по его мнению, не столь важно кто именно будет украинским президентом в нынешней ситуации.

Ранее Пасечник заявил, что конфликт на Украине является гражданской войной.

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