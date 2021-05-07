На Украине выявили более 8 тысяч случаев коронавируса за сутки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за сутки в стране выявили 8404 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На Украине по состоянию на 7 мая зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 353 ребёнка и 185 медработников», — написал он в Facebook.

Степанов уточнил, что за сутки скончались 379 человек с COVID-19, общее число умерших достигло 45 830.

Министр также указал, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 2 105 428, а вылечились 1 731 162 пациента.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.