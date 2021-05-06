Эксперт оценил заявление Зеленского о поддержке США суверенитета Украины
- Reuters
Он отметил, что ему сложно «говорить о какой-то мифической поддержке США Украины».
«Если бы действительно США хотели мира в этой стране, они бы принудили Киев к выполнению Минских соглашений. Однако в последнее время мы наблюдаем ярое нежелание Киева выполнять Минские соглашения и якобы желание украинской стороны подключить США к нормандскому формату», — заключил специалист.
Ранее Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что члены американской делегации «знают ситуацию в Донбассе».
Кроме того, он выразил США благодарность за «мощную санкционную политику» в отношении России.