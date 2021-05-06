Эксперт оценил заявление Зеленского о поддержке США суверенитета Украины

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Эксперт оценил заявление Зеленского о поддержке США суверенитета Украины
  • Reuters

Он отметил, что ему сложно «говорить о какой-то мифической поддержке США Украины». 

«Если бы действительно США хотели мира в этой стране, они бы принудили Киев к выполнению Минских соглашений. Однако в последнее время мы наблюдаем ярое нежелание Киева выполнять Минские соглашения и якобы желание украинской стороны подключить США к нормандскому формату», — заключил специалист.

Ранее Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что члены американской делегации «знают ситуацию в Донбассе».

Кроме того, он выразил США благодарность за «мощную санкционную политику» в отношении России.

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