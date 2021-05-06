Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис посетить Киев с официальными визитами.
Зеленский пригласил Байдена посетить Киев
  • Reuters

По его словам, нынешний год является фундаментальным для отношений Киева и Вашингтона.

«Я пригласил президента Соединённых Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, в год, символический для Украины, Соединённые Штаты обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами», — приводит УНИАН его слова на пресс-конференции с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном.

Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить