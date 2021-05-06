Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис посетить Киев с официальными визитами.

По его словам, нынешний год является фундаментальным для отношений Киева и Вашингтона.

«Я пригласил президента Соединённых Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, в год, символический для Украины, Соединённые Штаты обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами», — приводит УНИАН его слова на пресс-конференции с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном.

Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.