Блинкен высказался об олигархах и коррупции на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским высказался об олигархах и коррупции на Украине.

По его словам, эти два фактора являются внутренней угрозой для развития Украины.

«Но есть и внутренняя угроза — это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счёт народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха».