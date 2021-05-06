Блинкен высказался об олигархах и коррупции на Украине
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По его словам, эти два фактора являются внутренней угрозой для развития Украины.
«Но есть и внутренняя угроза — это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счёт народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха».