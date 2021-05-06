В Госдуме назвали Кулебу генератором напряжённости в отношениях между Россией и Украиной

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Азовское море в настоящее время якобы может стать «лёгкой мишенью для России».
В Госдуме назвали Кулебу генератором напряжённости в отношениях между Россией и Украиной
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«Господин Кулеба — это генератор напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Все его слова — это либо его личные выдумки, либо сознательная провокация, направленная на усиление напряжённости между нашими странами», — подчеркнул Бальбек. 

Парламентарий отметил, что, если бы не было таких людей, как Кулеба, и прочих «евроинтеграторов», Россия давно бы нашла возможность развивать с Украиной дружеские и экономические отношения.

«Когда человек запрограммирован на разрушение, то он, как робот, выполняет заданную команду», — заключил депутат.

Ранее Кулеба заявил, что Азовское море в настоящее время якобы может стать «лёгкой мишенью для России».

По словам главы МИД Украины, Москва якобы постоянно усиливает военное присутствие в этом регионе и «перекрывает торговые пути».

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