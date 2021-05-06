Кулеба заявил об угрозе ﻿«ползучей аннексии» Россией Азовского моря

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Азовское море в настоящее время якобы может стать «лёгкой мишенью для России».

«Азовское море... является лёгкой мишенью для России. После незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом Россия может совершить ползучую аннексию Азовского моря», — сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.

По словам Кулебы, Москва якобы постоянно усиливает военное присутствие в этом регионе и «перекрывает торговые пути».

Ранее глава МИД Украины отметил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не идёт вразрез с интересами Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.