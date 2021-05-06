На Украине выявили более 6 тысяч случаев коронавируса за сутки
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«На Украине по состоянию на 6 мая 2021 года зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 271 ребёнок и 113 медработников», — написал он в Facebook.
Степанов уточнил, что за сутки скончались 374 человека с COVID-19, общее число умерших достигло 45 451.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.