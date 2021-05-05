Главой кабинета министров Киргизии назначен Улукбек Марипов

Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Улукбека Марипова председателем кабинета министров республики.

«Президент Киргизской Республики подписал указ, согласно которому Марипов назначен председателем кабинета министров Киргизской Республики, он освобождён от ранее занимаемой должности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы киргизского государства.

Первым вице-премьером назначен Артём Новиков, который занимал эту должность в составе прежнего правительства. Улукбек Кармышаков — заместителем председателя кабмина, министром экономики и финансов. Азамат Дыйканбаев — вице-премьером и министром цифрового развития, а Жылдыз Бакашева — вице-премьером.

Ранее президент Киргизии отправил правительство в отставку.