Главой кабинета министров Киргизии назначен Улукбек Марипов

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Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Улукбека Марипова председателем кабинета министров республики.
Главой кабинета министров Киргизии назначен Улукбек Марипов
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«Президент Киргизской Республики подписал указ, согласно которому Марипов назначен председателем кабинета министров Киргизской Республики, он освобождён от ранее занимаемой должности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы киргизского государства.

Первым вице-премьером назначен Артём Новиков, который занимал эту должность в составе прежнего правительства. Улукбек Кармышаков — заместителем председателя кабмина, министром экономики и финансов. Азамат Дыйканбаев — вице-премьером и министром цифрового развития, а Жылдыз Бакашева — вице-премьером.

Ранее президент Киргизии отправил правительство в отставку.

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