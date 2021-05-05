Президент Киргизии отправил правительство в отставку
- © РИА Новости / Александр Астафьев
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Глава государства, принимая во внимание, что правительство Киргизии считается ушедшим в отставку, постановил преобразовать правительство в кабинет министров. Кабинет министров Киргизии считается правопреемником правительства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Конституцией Киргизии, принятой референдумом 11 апреля, устанавливается президентская форма правления, а также новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.
Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров в среду, 5 мая, подписал новую редакцию Конституции республики, одобренную на референдуме.