Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ «О кабинете министров Кыргызской Республики», нынешний состав правительства считается ушедшим в отставку.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Глава государства, принимая во внимание, что правительство Киргизии считается ушедшим в отставку, постановил преобразовать правительство в кабинет министров. Кабинет министров Киргизии считается правопреемником правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Конституцией Киргизии, принятой референдумом 11 апреля, устанавливается президентская форма правления, а также новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров в среду, 5 мая, подписал новую редакцию Конституции республики, одобренную на референдуме.