Жапаров подписал новую редакцию Конституции Киргизии

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Президент Киргизии Садыр Жапаров в среду, 5 мая, подписал новую редакцию Конституции республики, одобренную на референдуме.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Новая Конституция написана с учётом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество», — цитирует ТАСС заявление Жапарова.

По данным агентства, проголосовали порядка 37% граждан, примерно 79% из которых высказались за принятие изменений основного закона.

Поправки предусматривают существенное усиление полномочий главы государства, сокращение прав парламента и сокращение его численности с 120 до 90 человек.

Отмечается, что президент теперь получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.

Помимо этого, президент теперь имеет возможность избираться на два пятилетних срока вместо одного шестилетнего.

11 апреля в Киргизии завершилось голосование на референдуме по внесению поправок в Конституцию и выборах в местные органы власти.

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