Зеленский поручил ко Дню независимости вакцинировать большинство украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ускорить темпы вакцинации от коронавируса, чтобы ко Дню независимости страны, 24 августа, привить большинство граждан. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать», — сказал Зеленский.

Он также призвал проводить разъяснительную работу о важности вакцинации, назвав это единственным и наиболее эффективным путём в борьбе с пандемией.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.