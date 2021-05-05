Зеленский поручил ко Дню независимости вакцинировать большинство украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ускорить темпы вакцинации от коронавируса, чтобы ко Дню независимости страны, 24 августа, привить большинство граждан. Об этом сообщила его пресс-служба.
Зеленский поручил ко Дню независимости вакцинировать большинство украинцев
  • ©president.gov.ua

«Ко Дню независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать», — сказал Зеленский.

Он также призвал проводить разъяснительную работу о важности вакцинации, назвав это единственным и наиболее эффективным путём в борьбе с пандемией.

Ранее Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.

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