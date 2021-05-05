В Молдавии рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
- Reuters
«До настоящего времени были вакцинированы 151 145 человек, что составляет 4% населения. Более 18 тыс. человек вакцинированы двумя дозами. После вакцинации первой дозой коронавирус был диагностирован у 332 человек, что составляет 0,22% от общего числа вакцинированных. В среднем, заболевание диагностируется на 12-й день после вакцинации», — приводит Интерфакс её слова.
Она отметила, что первая доза вакцины не даёт гарантию от инфицирования.
По её словам, побочные эффекты были выявлены у 0,83% вакцинированных.
До настоящего времени более 100 тыс. человек в Молдавии были вакцинированы вакциной AstraZeneca, остальные — Pfizer, незначительная часть — китайской Sinopharm.
4 мая стало известно, что в Молдавии началась вакцинация от коронавируса «Спутником V».