В Молдавии рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

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Эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Молдавии Анжела Параскив заявила, что в республике после вакцинации первой дозой вакцины 332 человека заболели COVID-19.
В Молдавии рассказали о темпах вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«До настоящего времени были вакцинированы 151 145 человек, что составляет 4% населения. Более 18 тыс. человек вакцинированы двумя дозами. После вакцинации первой дозой коронавирус был диагностирован у 332 человек, что составляет 0,22% от общего числа вакцинированных. В среднем, заболевание диагностируется на 12-й день после вакцинации», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что первая доза вакцины не даёт гарантию от инфицирования. 

По её словам, побочные эффекты были выявлены у 0,83% вакцинированных.

До настоящего времени более 100 тыс. человек в Молдавии были вакцинированы вакциной AstraZeneca, остальные — Pfizer, незначительная часть — китайской Sinopharm.

4 мая стало известно, что в Молдавии началась вакцинация от коронавируса «Спутником V».

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