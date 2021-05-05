В Молдавии рассказали о темпах вакцинации от коронавируса

Эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Молдавии Анжела Параскив заявила, что в республике после вакцинации первой дозой вакцины 332 человека заболели COVID-19.

«До настоящего времени были вакцинированы 151 145 человек, что составляет 4% населения. Более 18 тыс. человек вакцинированы двумя дозами. После вакцинации первой дозой коронавирус был диагностирован у 332 человек, что составляет 0,22% от общего числа вакцинированных. В среднем, заболевание диагностируется на 12-й день после вакцинации», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что первая доза вакцины не даёт гарантию от инфицирования.

По её словам, побочные эффекты были выявлены у 0,83% вакцинированных.

До настоящего времени более 100 тыс. человек в Молдавии были вакцинированы вакциной AstraZeneca, остальные — Pfizer, незначительная часть — китайской Sinopharm.

4 мая стало известно, что в Молдавии началась вакцинация от коронавируса «Спутником V».