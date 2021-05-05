Путин выразил соболезнования президенту Мексики после ЧП в метро Мехико

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с катастрофой в метро Мехико, в результате которой погибли не менее 25 человек.
Путин выразил соболезнования президенту Мексики после ЧП в метро Мехико
  • РИА Новости

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что в Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом. Погибли 25 человек, десятки людей получили ранения.

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