Путин выразил соболезнования президенту Мексики после ЧП в метро Мехико

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с катастрофой в метро Мехико, в результате которой погибли не менее 25 человек.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что в Мехико обрушился метромост с находившимся на нём поездом. Погибли 25 человек, десятки людей получили ранения.