Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств, сообщила его пресс-служба.
Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков
  • РИА Новости

Как отмечается, в период обострения общественно-политической обстановки в стране «с целью её дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали несанкционированные мероприятия и участвовали в них, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес».

В отношении ряда из них возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма, проинформировали в пресс-службе.

«Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», — говорится в сообщении.

В марте Лукашенко произвёл кадровые назначения в руководстве вооружённых сил и Минобороны страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить