Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств, сообщила его пресс-служба.

Как отмечается, в период обострения общественно-политической обстановки в стране «с целью её дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали несанкционированные мероприятия и участвовали в них, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес».

В отношении ряда из них возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма, проинформировали в пресс-службе.

«Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», — говорится в сообщении.

В марте Лукашенко произвёл кадровые назначения в руководстве вооружённых сил и Минобороны страны.