Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвёл кадровые назначения в руководстве вооружённых сил и Минобороны страны.

Как пишет БЕЛТА, Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба вооружённых сил — первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования Вооружённых сил Белоруссии.

Этот пост теперь займёт Игорь Демиденко, бывший начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооружённых сил Белоруссии.

Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооружённых сил назначен на пост министра обороны Белоруссии.

Северо-западное оперативное командование теперь возглавит Александр Науменко, который до настоящего времени руководил Минским суворовским военным училищем.