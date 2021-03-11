Лукашенко произвёл кадровые назначения в руководстве вооружённых сил и Минобороны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвёл кадровые назначения в руководстве вооружённых сил и Минобороны страны.
Лукашенко произвёл кадровые назначения в руководстве вооружённых сил и Минобороны
  • Reuters

Как пишет БЕЛТА, Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба вооружённых сил — первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования Вооружённых сил Белоруссии.

Этот пост теперь займёт Игорь Демиденко, бывший начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооружённых сил Белоруссии.

Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования вооружённых сил назначен на пост министра обороны Белоруссии.

Северо-западное оперативное командование теперь возглавит Александр Науменко, который до настоящего времени руководил Минским суворовским военным училищем.

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