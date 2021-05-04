В Госдуме оценили слова Зеленского о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

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RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что в Европе идёт «война» из-за Крыма и Донбасса.
В Госдуме оценили слова Зеленского о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса
  • РИА Новости

«Президент Зеленский сильно забежал вперёд, Украина не Европа и не станет её частью в обозримом будущем. Да и насчёт войны сильно преувеличил: это украинский гражданский конфликт, и Европа к нему не имеет отношения», — заявил Бальбек.

По мнению парламентария, Европа не намерена принимать активное участие во внутриукраинском конфликте.

«Европейские политики не такие наивные, они давно поняли, что к чему, и вся их помощь героической борьбе Украины против России — это слова и кредиты, которые нужно будет отдавать», — добавил депутат.

Ранее на сайте украинского лидера сообщалось, что Зеленский в ходе дискуссии с лидерами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил об идущей в Европе «войне» из-за Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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