В Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном
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- РИА Новости
«По состоянию на 09:30 4 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что в местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района Баткенской области работает группа сапёров Министерства обороны страны по обезвреживанию ранее не разорвавшихся снарядов.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать условия перемирия.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооружённое противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 пострадали.