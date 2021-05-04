В Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном

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Ситуация на границе с Таджикистаном стабильная, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы республики.
В Киргизии оценили ситуацию на границе с Таджикистаном
  • © Эламан Карымшаков
  • РИА Новости

«По состоянию на 09:30 4 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что в местности Орто-Боз сельской управы Актатыр Баткенского района Баткенской области работает группа сапёров Министерства обороны страны по обезвреживанию ранее не разорвавшихся снарядов.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать условия перемирия.

Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооружённое противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 пострадали.

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