На Украине за сутки выявили менее 2500 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 2472 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 088 410, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки выявили менее 2500 новых случаев коронавируса
  • © Reuters

«2472 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 ребёнка и 22 медработника», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине скончались 166 человек, за всё время пандемии — 44 916. Ещё 7815 человек за сутки вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 на Украине составило 1 689 630.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз очень медленно поставляет вакцины от коронавирусной инфекции на Украину.

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