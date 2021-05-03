Пушилин прокомментировал вопрос о миротворцах ООН на Украине

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Вопрос о миротворцах ООН на Украине сейчас не находится на повестке, компромисс с Киевом не найден, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Вообще этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Он отметил, что в ДНР видят миротворцев ООН только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ.

По его словам, Украина рассматривала миротворцев как повторение ситуации в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь украинской стороне зачистить Донбасс.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости объяснил важное различие между ситуацией в Донбассе и событиями в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

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