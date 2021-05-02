Премьер Киргизии пообещал восстановить разрушенные на границе дома

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов заявил, что восстановление имущества, разрушенного и сожжённого в результате вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном, начнётся после подсчёта ущерба.

«Марипов навестил жителей приграничных сёл Баткенской области, пострадавших в ходе приграничного конфликта и проходящих лечение в больнице города Баткен. Премьер-министр отметил, что сразу после подсчёта причинённого ущерба начнётся работа по восстановлению разрушенного и сожжённого имущества», — приводит Интерфакс его слова.

Глава правительства также встретился с жителями сёл, временно находящимися в Баткенской областной школе-гимназии.

Ранее стало известно, что более 60 тыс. граждан Киргизии покинули зону вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном.