В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 361 тысячу

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 361 063. За сутки в республике зарегистрировали 1081 случай.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 351 816 пациентов с COVID-19.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2562 пациента с выявленным коронавирусом».

16 апреля глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».