В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 361 тысячу
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 351 816 пациентов с COVID-19.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2562 пациента с выявленным коронавирусом».
16 апреля глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».