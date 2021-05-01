В Белоруссии число случаев коронавируса почти достигло 360 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 350 433 пациента с COVID-19.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2552 пациента с выявленным коронавирусом».
16 апреля глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».