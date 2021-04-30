Киргизия обратилась в ООН за помощью в восстановлении инфраструктуры

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Киргизия обратилась в ООН за помощью в восстановлении инфраструктуры и возвращении в места постоянного проживания эвакуированных жителей Баткенской области после конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили в киргизском МИД.
Киргизия обратилась в ООН за помощью в восстановлении инфраструктуры
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Соответствующее заявление опубликовано по итогам разговора главы киргизского МИД Руслана Казакбаева со спецпредставителем Генсека ООН по Центральной Азии Натальей Герман.

«Он выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещённым лицам и их возвращению в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов», — отметили в киргизском ведомстве.

Глава МИД Киргизии также попросил о переориентировании части программ и проектов ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области.

Ранее МИД России призвал Таджикистан и Киргизию выйти на устойчивые и долговременные договорённости, позволяющие нормализовать ситуацию на границе, а также принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Таджикистана и Киргизии.

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