В ЛНР заявили о блокировке Киевом работы КПП у линии соприкосновения

Короткая ссылка
Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск через КПП «Станица Луганская» у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике.
В ЛНР заявили о блокировке Киевом работы КПП у линии соприкосновения
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Украинской стороной в одностороннем порядке без предварительного уведомления с 12:00 30 апреля текущего года прекращено осуществление пропуска граждан с/на временно подконтрольную Украине территорию через ВПП «Станица Луганская», — говорится в заявлении Министерства государственной безопасности ЛНР.

Там отметили, что со стороны ЛНР КПП работает в штатном режиме.

Ранее советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не будет вести переговоры с самопровозглашёнными республиками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить