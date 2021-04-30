В ЛНР заявили о блокировке Киевом работы КПП у линии соприкосновения

Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск через КПП «Станица Луганская» у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике.

«Украинской стороной в одностороннем порядке без предварительного уведомления с 12:00 30 апреля текущего года прекращено осуществление пропуска граждан с/на временно подконтрольную Украине территорию через ВПП «Станица Луганская», — говорится в заявлении Министерства государственной безопасности ЛНР.

Там отметили, что со стороны ЛНР КПП работает в штатном режиме.

Ранее советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не будет вести переговоры с самопровозглашёнными республиками.