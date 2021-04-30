Минск зафиксировал повторное нарушение госграницы со стороны Польши

Белорусские радиолокационные средства зафиксировали повторное нарушение государственной границы Белоруссии со стороны Польши.

«29 апреля в 02:02 в районе населённого пункта Козловичи... зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Республики Польша», — приводит БЕЛТА заявление белорусского Минобороны.

Отмечается, что вертолёт Ми-24 покинул территорию Белоруссии в районе населённого пункта Теребунь.

«В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси», — добавили в оборонном ведомстве.

Белорусская сторона выразила озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы.

«Также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

Ранее заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что у границ республики в государствах Евросоюза продолжаются непрерывные учения иностранных войск.