Минск зафиксировал повторное нарушение госграницы со стороны Польши
- Reuters
«29 апреля в 02:02 в районе населённого пункта Козловичи... зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Республики Польша», — приводит БЕЛТА заявление белорусского Минобороны.
Отмечается, что вертолёт Ми-24 покинул территорию Белоруссии в районе населённого пункта Теребунь.
«В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси», — добавили в оборонном ведомстве.
Белорусская сторона выразила озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы.
«Также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — подчеркнули в Минобороны Белоруссии.
Ранее заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что у границ республики в государствах Евросоюза продолжаются непрерывные учения иностранных войск.