Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Песков высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
  • © Global Look Press / РИА Новости

«Пока опять же я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счёт. Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам быть переданы и озвучены предложения конкретные», — заявил Песков.

По его словам, в настоящее время «нет ничего ни по повестке дня, ни по чему».

«Возможно, действительно, президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но всё-таки у нас есть тоже определённые процедуры, определённый процесс формирования позиций по основным текущим вопросам», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, «в одночасье этот процесс пройти очень сложно».

«Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями и потом уже — после формулирования позиций — собираются... здесь всё-таки мы ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Ватикан был бы лучшим местом для «диалога о мире в Донбассе».

27 апреля в Кремле напомнили, что диалог между президентами России и Украины может касаться только проблем двусторонних отношений.

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