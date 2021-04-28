Россия и Казахстан восстановили торговлю до уровня начала 2020 года

Россия и Казахстан восстановили торговый оборот до уровня, который был в начале 2020 года до пандемии коронавируса, отметил казахский премьер-министр Аскар Мамин на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Уровень товарооборота вернулся к допандемийному периоду, когда мы ещё не объявляли локдаун. То есть речь идёт о восстановлении торгово-экономического сотрудничества в 2021 году», — цитирует его ТАСС.

Мамин и Мишустин выразили уверенность, что сотрудничество в этом направлении будет наращиваться.

Россия и Казахстан также подписали комплексную программу экономического сотрудничества до 2025 года.