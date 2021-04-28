Россия и Казахстан восстановили торговлю до уровня начала 2020 года

Короткая ссылка
Россия и Казахстан восстановили торговый оборот до уровня, который был в начале 2020 года до пандемии коронавируса, отметил казахский премьер-министр Аскар Мамин на встрече в Казани с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Россия и Казахстан восстановили торговлю до уровня начала 2020 года
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Уровень товарооборота вернулся к допандемийному периоду, когда мы ещё не объявляли локдаун. То есть речь идёт о восстановлении торгово-экономического сотрудничества в 2021 году», — цитирует его ТАСС.

Мамин и Мишустин выразили уверенность, что сотрудничество в этом направлении будет наращиваться.

Россия и Казахстан также подписали комплексную программу экономического сотрудничества до 2025 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить