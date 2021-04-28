Россия и Казахстан подписали программу экономического сотрудничества

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Россия и Казахстан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран до 2025 года, передаёт РИА Новости.
Россия и Казахстан подписали программу экономического сотрудничества
  • РИА Новости

Сообщается, что церемония подписания прошла в присутствии премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Казахстана Аскара Мамина.

Был подписан ещё ряд документов, в частности меморандум о взаимопонимании между РФПИ, Фондом инвестиционного развития Казахстана и суверенным фондом ОАЭ «Мубадала» по вопросам совместного инвестирования проектов в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Казань на заседание Евразийского межправительственного совета. 

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