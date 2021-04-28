Россия и Казахстан подписали программу экономического сотрудничества
- РИА Новости
Сообщается, что церемония подписания прошла в присутствии премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Казахстана Аскара Мамина.
Был подписан ещё ряд документов, в частности меморандум о взаимопонимании между РФПИ, Фондом инвестиционного развития Казахстана и суверенным фондом ОАЭ «Мубадала» по вопросам совместного инвестирования проектов в Казахстане.
Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Казань на заседание Евразийского межправительственного совета.