Россия и Казахстан подписали программу экономического сотрудничества

Россия и Казахстан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран до 2025 года, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что церемония подписания прошла в присутствии премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Казахстана Аскара Мамина.

Был подписан ещё ряд документов, в частности меморандум о взаимопонимании между РФПИ, Фондом инвестиционного развития Казахстана и суверенным фондом ОАЭ «Мубадала» по вопросам совместного инвестирования проектов в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Казань на заседание Евразийского межправительственного совета.