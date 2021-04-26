В Госдуме оценили заявление Зеленского по минскому формату

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости реформирования или отмены минского формата.
В Госдуме оценили заявление Зеленского по минскому формату
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«Не к лицу лидеру государства игнорировать подписанный Украиной международный договор — Минские соглашения», — подчеркнул Бальбек.

Депутат добавил, что именно благодаря этим соглашениям удалось остановить масштабные действия в Донбассе.

По словам парламентария, Зеленскому «диктуют инструкции» для того, чтобы никакой стабильности в регионе не наступило.

«Плохо быть пешкой в чужой игре, особенно президенту, который фактически лишён права на своё мнение», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата.

Президент Украины также призвал к расширению «нормандской группы», заявив, что перезагрузка зависит не только от США, но и от Великобритании и Канады.

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