В Госдуме оценили заявление Зеленского по минскому формату
- © president.gov.ua
«Не к лицу лидеру государства игнорировать подписанный Украиной международный договор — Минские соглашения», — подчеркнул Бальбек.
Депутат добавил, что именно благодаря этим соглашениям удалось остановить масштабные действия в Донбассе.
По словам парламентария, Зеленскому «диктуют инструкции» для того, чтобы никакой стабильности в регионе не наступило.
«Плохо быть пешкой в чужой игре, особенно президенту, который фактически лишён права на своё мнение», — заключил собеседник RT.
Ранее Зеленский заявил о необходимости реформирования или отмены минского формата.
Президент Украины также призвал к расширению «нормандской группы», заявив, что перезагрузка зависит не только от США, но и от Великобритании и Канады.