Офис президента Украины высказался об идее пригласить Путина в Киев

Короткая ссылка
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался об идее пригласить президента России Владимира Путина в Киев для переговоров.
Офис президента Украины высказался об идее пригласить Путина в Киев
  • © РИА Новости

Как он отметил в интервью Liga.net, он считает «некорректным» приглашать Путина в Киев.

«Нет, я считаю это некорректным», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее российский лидер заявил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время.

Позднее вице-премьер Украины Алексей Резников прокомментировал предложение Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить