Офис президента Украины высказался об идее пригласить Путина в Киев

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался об идее пригласить президента России Владимира Путина в Киев для переговоров.

Как он отметил в интервью Liga.net, он считает «некорректным» приглашать Путина в Киев.

«Нет, я считаю это некорректным», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее российский лидер заявил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать. Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время.

Позднее вице-премьер Украины Алексей Резников прокомментировал предложение Путина.