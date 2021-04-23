Адвокаты Януковича заявили о подготовке обвинения в госизмене против них
- Reuters
Об этом ТАСС заявили в объединении.
«Адвокатам адвокатского объединения «Авер лекс» стало известно, что с целью осуществления незаконного давления на работников объединения Службой безопасности Украины начато преследование нескольких адвокатов объединения, среди которых, в частности, один из его ведущих адвокатов Виталий Сердюк, являющийся защитником Виктора Януковича», — отмечается в заявлении.
В объединении уточнили, что в отношении юристов идёт подготовка обвинения в государственной измене и других тяжких преступлениях.
Ранее бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову было предъявлено обвинение в госизмене из-за соглашений по российскому флоту.