Адвокаты Януковича заявили о подготовке обвинения в госизмене против них

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Адвокаты объединения «Авер лекс», представляющие интересы бывшего украинского лидера Виктора Януковича, заявили, что на Украине против них готовят обвинения по статье о государственной измене.
Адвокаты Януковича заявили о подготовке обвинения в госизмене против них
  • Reuters

Об этом ТАСС заявили в объединении.

«Адвокатам адвокатского объединения «Авер лекс» стало известно, что с целью осуществления незаконного давления на работников объединения Службой безопасности Украины начато преследование нескольких адвокатов объединения, среди которых, в частности, один из его ведущих адвокатов Виталий Сердюк, являющийся защитником Виктора Януковича», — отмечается в заявлении.

В объединении уточнили, что в отношении юристов идёт подготовка обвинения в государственной измене и других тяжких преступлениях.

Ранее бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову было предъявлено обвинение в госизмене из-за соглашений по российскому флоту.

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