Пушилин прокомментировал ситуацию в Донбассе
- РИА Новости
В эксклюзивном интервью корреспонденту RT Илье Васюнину Пушилин заявил, что ДНР надеется на мир, но готовится к войне.
Он также сообщил, как проходят переговоры по мирному урегулированию и почему не работают минские договорённости, несмотря на заявления сторон о приверженности к соглашениям.
Кроме того, Пушилин рассказал, как республика пережила пандемию COVID-19, как идёт восстановление экономики и много ли жителей обратились за получением российских паспортов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что активизация Киева связана с предстоящим саммитом НАТО.