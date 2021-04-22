Пушилин прокомментировал ситуацию в Донбассе

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Донбассе.
Пушилин прокомментировал ситуацию в Донбассе
  • РИА Новости

В эксклюзивном интервью корреспонденту RT Илье Васюнину Пушилин заявил, что ДНР надеется на мир, но готовится к войне.

Он также сообщил, как проходят переговоры по мирному урегулированию и почему не работают минские договорённости, несмотря на заявления сторон о приверженности к соглашениям.

Кроме того, Пушилин рассказал, как республика пережила пандемию COVID-19, как идёт восстановление экономики и много ли жителей обратились за получением российских паспортов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что активизация Киева связана с предстоящим саммитом НАТО.

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