Захарова объяснила причины обострения Киевом ситуации в Донбассе
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«Украина на этом саммите (саммите НАТО. — RT) рассчитывает получить план действий по членству в альянсе... Вся эскалация тоже в том числе на это направлена. И под получение вот этого плана действий по членству, я напомню, построено нынешнее обострение Киевом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе», — сказала Захарова.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.
Ранее в Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО.