Захарова объяснила причины обострения Киевом ситуации в Донбассе

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что активизация Киева связана с предстоящим саммитом НАТО.
Захарова объяснила причины обострения Киевом ситуации в Донбассе
  • © Nazar Furyk
  • globallookpress.com

«Украина на этом саммите (саммите НАТО. — RT) рассчитывает получить план действий по членству в альянсе... Вся эскалация тоже в том числе на это направлена. И под получение вот этого плана действий по членству, я напомню, построено нынешнее обострение Киевом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе», — сказала Захарова.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

Ранее в Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить