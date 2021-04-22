Захарова объяснила причины обострения Киевом ситуации в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что активизация Киева связана с предстоящим саммитом НАТО.

«Украина на этом саммите (саммите НАТО. — RT) рассчитывает получить план действий по членству в альянсе... Вся эскалация тоже в том числе на это направлена. И под получение вот этого плана действий по членству, я напомню, построено нынешнее обострение Киевом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе», — сказала Захарова.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

Ранее в Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО.