МИД Украины анонсировал визит Кулебы в Румынию
- РИА Новости
«Дмитрий Кулеба примет участие в рабочем заседании министров иностранных дел трёх государств — членов НАТО (Польши, Румынии и Турции) на тему «Ситуация с безопасностью в регионе восточного соседства и перспективы отношений Украины и Грузии с НАТО», — говорится в пресс-релизе в Facebook.
Участие в мероприятии также примет глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Кулеба также планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из Грузии и Румынии.
В начале апреля в Киеве прошли переговоры Кулебы с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых обсуждались обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».