МИД Украины анонсировал визит Кулебы в Румынию

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправится в Румынию с рабочим визитом в пятницу, 23 апреля, сообщили в МИД Украины.

«Дмитрий Кулеба примет участие в рабочем заседании министров иностранных дел трёх государств — членов НАТО (Польши, Румынии и Турции) на тему «Ситуация с безопасностью в регионе восточного соседства и перспективы отношений Украины и Грузии с НАТО», — говорится в пресс-релизе в Facebook.

Участие в мероприятии также примет глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Кулеба также планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из Грузии и Румынии.

В начале апреля в Киеве прошли переговоры Кулебы с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых обсуждались обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».