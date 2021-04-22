МИД Украины анонсировал визит Кулебы в Румынию

Короткая ссылка
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправится в Румынию с рабочим визитом в пятницу, 23 апреля, сообщили в МИД Украины.
МИД Украины анонсировал визит Кулебы в Румынию
  • РИА Новости

«Дмитрий Кулеба примет участие в рабочем заседании министров иностранных дел трёх государств — членов НАТО (Польши, Румынии и Турции) на тему «Ситуация с безопасностью в регионе восточного соседства и перспективы отношений Украины и Грузии с НАТО», — говорится в пресс-релизе в Facebook.

Участие в мероприятии также примет глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Кулеба также планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из Грузии и Румынии.

В начале апреля в Киеве прошли переговоры Кулебы с главой МИД Польши Збигневым Рау, в ходе которых обсуждались обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить